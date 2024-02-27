«Получал на Первом 7 млн в мес, а теперь не говорит вслух о наболевшем», — помощница Урганта

Иван Ургант пропал с телеэкранов после того, как началась специальная военная операция. Каждый раз, когда звезды или поклонники просили его выразить свою политическую позицию, делать это мужчина отказывался, уверенный в том, что нет для него ничего лучше, чем просто молчать и ловко уходить от ответов.