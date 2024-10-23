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Великобритания направит $155 млн на военно-морскую помощь Украине

Великобритания направит $155 млн на военно-морскую помощь Украине

Великобритания внесет £120 млн ($155 млн) в бюджет морской коалиции, которая была создана совместно с Норвегией для оказания военно-морской помощи Украине, сообщается в заявлении канцелярии главы правительства Кира Стармера.

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