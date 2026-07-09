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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили верную причину роста волос

Ученые выяснили верную причину роста волос

Ученые из международного научного коллектива выяснили, что рост волоса происходит не из-за давления, создаваемого волосяной луковицей в основании, а вследствие активного перемещения клеток внешнего корневого влагалища — оболочки, которая окружает сам волосяной стержень.

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