Ученые выяснили верную причину роста волос

Ученые из международного научного коллектива выяснили, что рост волоса происходит не из-за давления, создаваемого волосяной луковицей в основании, а вследствие активного перемещения клеток внешнего корневого влагалища — оболочки, которая окружает сам волосяной стержень.
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