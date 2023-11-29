Супруги бросили свою городскую квартиру и переехали жить за город. Они показали, как здесь устроились

Вера Федорова

В соответствии с планом никак не вижу отдельных комнат для двоих детей (разве что, вместо, например, телевизионной зоны). Для семьи из четырёх человек совмещённый санузел ну никак не подходит, да, собственно, даже и для двоих- тоже очень неудобно. Полуоткрытая терраса, да ещё и с бассейном, не для Подмосковья- дождь и снег. По стилю и дизайну сложилось впечатление, вообще, это не у нас в России. Где русская банька?! 🤔😉