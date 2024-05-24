Сотни миллионов рублей потратили власти на благоустройство Читы

Почти 350 миллионов рублей потратили власти Читы на благоустройство в прошлом году. Об этом сообщила глава комитета по финансам администрации Татьяна Зеленская в ходе заседания комитета по бюджетной политике Гордумы.
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