Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года

В Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года были включены семь российских высших учебных заведений, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.
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