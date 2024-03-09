Жилищно-коммунальные службы Восточного военного округа продолжают отопительный период

На территории объектов коммунального назначения проводится очистка тротуаров и подъездных путей от снега и наледи, проверяется укомплектованность аварийно-ремонтных бригад, сформирован и утверждён график дежурств диспетчерских служб.
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