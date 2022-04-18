Тарпищев назвал внука легенды «Спартака» одним из фаворитов Roland Garros

Теннис , 18 апр, 00:15 0 Шамиль Тарпищев: внук легенды «Спартака» Стефанос Ципипас входит в число фаворитов Roland Garros Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что победа греческого теннисиста и внука легенды «Спартака» Стефаноса Циципаса на турнире «Мастерс» в Монако была абсолютно неудивительна Стефанос Циципас (Фото: Debby Wong/Zuma) Победитель турнира «Мастерс» в Монте-Карло и внук легенды «Спартака» Стефанос Циципас является одним из фаворитов грядущего турнира «Большого шлема» Roland Garros.