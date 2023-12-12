ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 931 подписчик

Быков засобирался в Россию, но сказал лишнего — Генпрокуратура проверяет писателя-иноагента на предмет экстремизма и оправдания терроризма

Быков засобирался в Россию, но сказал лишнего — Генпрокуратура проверяет писателя-иноагента на предмет экстремизма и оправдания терроризма

Гены не пропьёшь. .«Я возвращаться собираюсь. Я точно совершенно вернусь, моих студентов там [в России] много.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Кутуев
А что, возвращение Навального было проявлением смелости? Бред! Это проявление дебильности и мании величия!
Ответить
2 час.
Владимир Негода
пархатый  жид ......
Ответить
1 час.
vkasincev Касинцев
Кому нужно здесь в России это свинячье жидовское рыло?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх