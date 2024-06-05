В Архангельске пройдет спортивный форум Северо-Запада России

С 5 по 6 июня в Архангельске пройдёт окружной форум «Мы вместе. Региональный аспект — 2024. Запад». Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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