В Калужской области сгорел многоквартирный дом

В поселке Желябужский Ферзиковского района произошел пожар в трехквартирном жилом доме. По предварительной информации от МЧС России, возгорание произошло из-за недостатков конструкции и изготовления электрооборудованияВ поселке Желябужский Ферзиковского района произошел пожар в трехквартирном жилом доме.