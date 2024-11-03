В Калужской области сгорел многоквартирный дом

В поселке Желябужский Ферзиковского района произошел пожар в трехквартирном жилом доме. По предварительной информации от МЧС России, возгорание произошло из-за недостатков конструкции и изготовления электрооборудованияВ поселке Желябужский Ферзиковского района произошел пожар в трехквартирном жилом доме.
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