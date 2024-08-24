Тульскую область с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ

Известно, что он побывал на открытии нового производства термостабильных полимеров в Новомосковске. Вместе с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым они осмотрели цеха и нажали на кнопку запуска производства.
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