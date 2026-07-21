Росреестр обновил рекомендации по оформлению гаражей

Росреестр обновил методические рекомендации по применению «гаражной амнистии». Новая версия пособия опубликована на сайте ведомства и учитывает изменения в Земельном и Налоговом кодексах, закон о гаражных объединениях, а также особенности оформления недвижимости в новых регионах.