Даем краткое руководство по самому популярному деликатесу.

﻿﻿Многим людям процесс поедания устриц кажется утомительным и сложным для понимания. Как есть устрицы и не пролить на себя сок? Что можно есть с устрицами? Они действительно хороши для вас? Какую породу мне выбрать? Прежде чем отправиться в ресторан, мы развеем ваши страхи и расскажем, почему устрицы должны быть частью рациона каждого.