Даем краткое руководство по самому популярному деликатесу.

Многим людям процесс поедания устриц кажется утомительным и сложным для понимания. Как есть устрицы и не пролить на себя сок? Что можно есть с устрицами? Они действительно хороши для вас? Какую породу мне выбрать? Прежде чем отправиться в ресторан, мы развеем ваши страхи и расскажем, почему устрицы должны быть частью рациона каждого.
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