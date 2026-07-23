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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нафиса Коллиер завершила реабилитацию и оформила дабл-дабл (24+10) в дебютном матче сезона

Форвард « Миннесоты » Нафиса Коллиер завершила два последних сезона второй в голосовании за MVP. Операция на голеностопах вывела ее из строя на начало текущего чемпионата.

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