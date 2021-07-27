Муж настоял на брачном договоре, который выгоден только ему

5МИНУТКАБизнес и финансыМуж настоял на брачном договоре, который выгоден только ему Мы с мужем очень часто ссоримся из-за денег. Видимо изначально наши мнения по поводу семейного бюджета разные.Вернуться к статье356НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ТатьянаЗачем такой муж? Хотите быть бесплатной прислугой и получить пинок после выплаты им ипотеки, не разводитесь.Насырова НатальяСогласна с Татьяной. Одну треть своей з.платы вносите в бюджет это ваше питание и ком.услуги, плюс вся работа по дому ложится на вас. А он в это время готовит себе жилье и живет на всем готовом (вы прачка, кухарка, уборщица, курьер по доставке продуктов из магазина, ну и в добавок ко всей радости жена в постели). Где вы раздобыли такого мужа? А если у вас появится ребенок, куда вы с ним пойдете поле пинка? Мой вам совет-предложите ему поделить все обязанности в семье поровну ( неделю ты все по дому, неделю я) и по 1/3 ваших зарплат на общий бюджет. И каждый готовит свою подушку безопасности. И я уверена , что он не согласится. А вот потом делайте выводы.ВалерияНе понимаю, а что не так? По условиям договора, он вкладывает 2/3 от своей з/платы(возьмем по минимуму 60 тыс.руб), его вклад 40тыс. и её з/плата в 2 раза меньше (30 тыс.руб), это 10 тыс. рублей. Семейный бюджет 50 тыс. руб. У обоих на личные нужды остается по 20 тыс. руб.Vera DobryaginaДа главное, что к квартире она никакого отношения иметь не будет. А на свою много ли она с этих 20 тыс накопит?ВалерияА почему она должна иметь, если он квартиру на свои личные покупает? Ну пусть и она на свои личные покупает, а там видно будет, что с этими квартирами делать. К тому же, он же не предлагает платить за то, что она там будет проживать))).Vera DobryaginaВалерия, это уже ярмарка тщеславия какая-то, а не семья, основанная на взаимной любви. Муж не доверяет жене. Нормально вообще такие заявки делать? Ребятушки, а как вы поженились? По какому признаку? Вообще-то испокон века мужчина жену приводил в своё жильё. Такие традиции были. А теперь - у каждого всё своё должно быть - общий бюджет не в моде. Заранее о разводе и разделе имущества думают.Елена игрикА вот завтра загремит в аварию, на чьи плечи он свалится? А если она? А если ковид срубит? А страховку на такой случай кто оформлял? Семья создается для соединения и умножения, а не для крысиных бегов по норам. Диаметрально противоположные понятия.ВалерияЛена, все правильно говорите, только вот реалии другие сейчас. Сколько мужиков остались без кола и двора. Это хорошо, если мужчина со стержнем, поднимется и начнет жизнь заново, а если сломается? Статистика такова, что инициатором развода сейчас чаще всего становится женщина. Не знаю, сколько вам лет, но ваши рассуждения устарели. Сейчас 1 шанс из тысячи, что получится такая семья о которой вы говорите. И чаще всего о "подушке безопасности" говорят женщины, а значит тоже не верят в такую семью.Елена игрикСогласна, у моего мужа та же предыстория. Но жить, выделяя долю в тратах на тампоны каждый месяц, я бы не смогла. К счастью, мои реалии сходятся с практикой. У меня чудесный муж; было и хорошо, и плохо, и очень плохо, но всегда смотрели в одном направлении, а не друг на друга. Может, потому и вместе. А мне сорок. Воспитание, изволите ли видеть, "не пропьешь". Рассчитываю воспитать детей так же, возможно, шишек и набьют, но тут-то мы есть, как минимум один-то из нас точно останется, поможем....Vera DobryaginaКакой мужик нынче хитросделанный пошёл))) Я так поняла, брачный договор вы уже подписали на его условиях, так чего теперь взад пятками ходить? До этого нельзя было разобраться? Голову включайте пока не поздно, договор расторгайте, ставьте свои условия с учётом вашей подушки безопасности и будущего вашей семьи. Не согласится - останетесь с голой попой.ВалерияОй Вера, девки сейчас похлеще мужиков . Обдерут мужика, как липку и оставят с голым задом.Vera DobryaginaС этим соглашусь. Но в данном конкретном случае - ни хрена она не обдерёт. А со своих заработков никакой квартиры ей не видать. Пусть родительскую ждёт. А ребёнок появится, не дай Бог, вот и полетит она белым лебедем к своим предкам.Виктор Белогорцевзапросто обдерет как липку договор не выгодный одной из сторон при разводе может быть признан ничтожным и тогда все имущество делится пополам а вообще все её вопросы обсуждаются до подписания договораVera DobryaginaТебе виднее. Есть опыт.Виктор Белогорцевесть законVera DobryaginaНу так тогда и переживать этой девице нечего, и советов тут спрашивать. Есть закон - вот по нему всё и будет.Виктор Белогорцевдля этого она должна обратиться в суд с просьбой признать договор ничтожным и обосновать свои претензии, да еще ей, скорее всего, понадобиться адвокат, сама то юридически вряд ли подкована а под лежачий камень вода не течетVera DobryaginaНу, это я ещё в самом начале и написала. А теперь, после совета такого подкованного Вити, она точно так и сделает)))Виктор Белогорцевда пошла ты, не писала ты ничегоVera DobryaginaПошёл сам... в 15.28 написан комментарий, глаза разуйВиктор Белогорцеввот и перечитай что ты там написала, никто ни когда не согласиться, только через судVera DobryaginaСам себе противоречишь. Никто не согласится, это и значит, что она его не обдерёт. А в суде ей рассчитывать не на что - детей нет, преимуществ никаких.Виктор Белогорцевпри делении имущества наличие детей роли не играет одна хитрожопая прожив год в браке, разводясь добилась в суде долю свекровиной квартиры совместного имущества не имели, детей тоже не имелиVera DobryaginaЭта не добьётся, там муж уже всё предусмотрел.Виктор Белогорцева для этого есть суд и адвокатГалина 123На хер такой муж нужен, если он изначально тебе не доверяет? Не брак, а какие-то неравноправные торгово-экономические отношенияЮРЮрий Викторович Рыбаков... перед тем как вступать в брак сторонам не мешает ознакомится со всеми положениями семейного кодекса - своей страны. Там все написано. Мужик этот не доверяет не своей жене, он доверяет статистике современной жизни в браке - сколько их разваливается на дистанции в 10+ лет? - вот в этом то все и дело. Пусть женщины думают что хотят, желают что хотят, живут как хотят но это есть первые ласточки современных реалий - когда мужчина всегда должен и обязан. И мне кажется он очень хорошо понимает перспективу своего будущего - оно туманно. ... сразу прошу - не гоните пургу про любофф - она очень быстро проходит, а в горе, болезни, бедности и т.п. королевны жить не желаютьVera DobryaginaТак не женитесь, недоверчивые вы наши))) И всё при вас останется.ЮРЮрий Викторович Рыбаков... все верно - мир плавненько именно к этому и идет. У мужчин появилось понимание того что в семейном кодексе им уже установлена кабала . Жаль только что не все мужчины пока еще заглядывают в этот "кладезь мудрости"Анна ЭржибоваУ вас нет семьи ни любви даже уважение и т.д. это что? вы существуете а не живёте,вместе только ради то-что между ног?:) 21-й век западные ценностиА2Александр 24Это не брачный договор,а коммерческий о совместном предприятии под кодовым названием "Семья". Распишите всё и вся по ценам всяких клининговых компаний, "мужей,жён на час",нянечек и т.д и т.п. "Заживёте",как у Христа за пазухой. ( Очень "счастливо",но недолго).Людмила СпицынаЯ понимаю, когда муж олигарх и разница в доходах несопоставима, тогда имеет смысл брачный контракт. А тут что? Это семья что ли? Получает чуть больше неё, а уже заранее придумывает, как её за бортом оставить! А дети пойдут? Нет! Или на хрен такого мужа или прописать в контракте, что при рождении детей квартира становится общей собственностью!Vera DobryaginaСогласна, Людмила, но как видите, далеко не все так думают, а некоторые даже посылают)))Елена игрикТоварищи, а зачем вам жениться? Так вскладчину студенты в общаге живут, те и то порядочнее, где-то помогут друг другу. Я понимаю, когда договор глобальный: после развода нажитое до брака мое. Но это прописано в семейном кодексе, нет необходимости в договоре. Вообще не понимаю, как жить с человеком, который считает, кто и в какой пропорции будет скидываться на "Фэйри" или "Дихлофос". Про то, как он купит жене сережки в подарок, я вообще ржу - "с тебя одна треть стоимости"))))))))))))))))Вячеслав МедведевСудя по тому как сын недавно развёлся и не смог оставить себе дочку, хотя все обстоятельства его жизни с этой женщиной говорят за то, что ребёнок сильно потерял от этого, очень сильно, брачный договор просто прекрасное дело! Просто. он должен быть скорректирован так, чтобы был справедлив и устраивал обе стороны.Комментировать
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