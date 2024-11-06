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Царьград

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Хоккеисту Кириллу Капризову разбили лицо во время матча НХЛ

Хоккеисту Кириллу Капризову разбили лицо во время матча НХЛ

Кирилл Капризов получил травмы во время матча НХЛ с «Лос-Анжелесом».Главный тренер «Минессоты Уайлд» Джон Хайнс сообщил о том, что нападающий Кирилл Капризов получил травмы из-за попадания шайбы в лицо во время встречи с «Лос-Анжелес Кингз».

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