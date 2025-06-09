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Царьград

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Турция осудила Израиль за задержание судна с Гретой Тунберг в Средиземном море

Турция осудила Израиль за задержание судна с Гретой Тунберг в Средиземном море

Турция осудила действия Израиля, перехватившего судно "Мадлен" с Гретой Тунберг и другими активистами, направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной помощью.

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