Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

АндрейБорков

Явная подготовка масштабного теракта на территории РФ. Водитель типа не знал и не догадывался, брешет сука, о таком количестве взрывчатки в машине не знать невозможно! Опять же номера молдаванские, ехал из Проебалтики через Белоруссию в Россию. Что то как то замысловато курс то проложен, зигзаги противолодочное, уклонения от торпед и обходные маневры. Про номера и маршрут водитель тоже не догадывался? Этого "рулевого обоза" надо брать в полную разработку, "колоть" всеми имеемыми методами и способами. А на границах усилить проверки всего, что движется в сторону РФ, направить белорусским таможенниками и пограничникам настоятельные рекомендации по доскональной проверке всего и всех, кто въезжает с Запада(юго-Запада) в Белоруссию и далее в Россию. Наверняка Гей-ро-пейцские геи(пидоры) готовят для России какую то масштабную мерзость с гнусностью, типа "подрыва Крымского моста" или событий в ТЦ "Крокус", а может и похлеще!