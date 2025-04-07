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Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Белорусы задержали на границе с Польшей огромную партию взрывчатки, которую везли в Россию

Отмечается, что партия взрывчатки - крупнейшая в истории Белоруссии.Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Нашпигованный взрывчаткой микроавтобус Mercedes Sprinter с молдавскими номерами следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Российскую Федерацию. Конечной точкой маршрута значился Пятигорск, город-курорт в Ставропольском крае, административный центр Северо-Кавказского федерального округа... как вижу это не кустарная одиночки так прятать а промышленная  НАТО минимум  или указание трампа или венса
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12 час.
АндрейБорков
Явная подготовка масштабного теракта на территории РФ. Водитель типа не знал и не догадывался, брешет сука, о таком количестве взрывчатки в машине не знать невозможно! Опять же номера молдаванские, ехал из Проебалтики через Белоруссию в Россию. Что то как то замысловато курс то проложен, зигзаги противолодочное, уклонения от торпед и обходные маневры. Про номера и маршрут водитель тоже не догадывался? Этого &quot;рулевого обоза&quot; надо брать в полную разработку, &quot;колоть&quot; всеми имеемыми методами и способами. А на границах усилить проверки всего, что движется в сторону РФ, направить белорусским таможенниками и пограничникам настоятельные рекомендации по доскональной проверке всего и всех, кто въезжает с Запада(юго-Запада) в Белоруссию и далее в Россию. Наверняка Гей-ро-пейцские геи(пидоры) готовят для России какую то масштабную мерзость с гнусностью, типа &quot;подрыва Крымского моста&quot; или событий в ТЦ &quot;Крокус&quot;, а может и похлеще!
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28 мин.
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