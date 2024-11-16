Как и где проходят в Молдове реабилитацию зависимые от алкоголя и наркотиков люди

В Молдове зависимые от алкоголя и наркотиков люди проходят реабилитацию на территории терапевтического сообщества в селе Берёзки Новоаненского района, где они трудятся на ферме, обучаются, имеют свободное время для занятий по интересам.
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