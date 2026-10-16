Стало известно, что 20-летний Иван, сын продюсера Софьи Капковой и политики Дмитрия Гудкова*, который на днях покончил собой из-за трудностей эмиграции, называл себя "белым националистом", публиковал запрещённые символы и посты о насилии над женщинами и несовершеннолетними в своём телеграм-канале "Пресс-служба Господина Августа".