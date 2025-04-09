Индивидуальные советы восточного гороскопа на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года Алёна ЮрьеваВосточный гороскоп — это не просто прогноз, а своего рода навигация по жизненным течениям на предстоящую неделю.
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