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Не только о футболе

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Общий этап Лиги Европы завершен, крушение самолета с фигуристами в США, 876-й гол Овечкина, «Спартак» победил «Краснодар», россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024-м и другие новости

Общий этап Лиги Европы завершен, крушение самолета с фигуристами в США, 876-й гол Овечкина, «Спартак» победил «Краснодар», россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024-м и другие новости

1. Общий этап Лиги Европы-2024/25 завершен. В заключительном туре ФКСБ дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (0:2), «Тоттенхэм» разобрался с «Эльфсборгом» (3:0), «Рома» была сильнее «Айнтрахта» (2:0) и другие результаты.

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Комментарии
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сергей озеров
Спартак обыграл Краснодар и выглядел очень неплохо в первом официальном матче,полное превосходство в движении и количестве острых атак,по ударам в створ 22-10.Потом игра выравнилась и тут свое &quot;веское&quot; сказал цз Спартака Литвинов. Это удивительно,как игрок основы может допускать,такие технические и позиционные ошибки.В прошлом году косячил,что в защите,что в средней линии и вот теперь тоже самое. Вот в точности Джикия №2,болтается сам по себе,без пользы для команды. Если Станкович не обратит внимание на дыру в центральной зоне,я расстроюсь. Да,а второй состав отыграл очень хорошо,они исправили цифры на табло в нашу пользу.Мангаш левую бровку полено пылил,Игнатов зашевелился,Николсон голевой Зорину пяткой скинул. Хороший футбол,все в тонусе.Смотрим дальше,сегодня Ростов с ЦСКА.
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21 час.
КУАТ
Фото не открылось.
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15 час.
Лена Мисько
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6 час.
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