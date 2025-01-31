Общий этап Лиги Европы завершен, крушение самолета с фигуристами в США, 876-й гол Овечкина, «Спартак» победил «Краснодар», россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024-м и другие новости

сергей озеров

Спартак обыграл Краснодар и выглядел очень неплохо в первом официальном матче,полное превосходство в движении и количестве острых атак,по ударам в створ 22-10.Потом игра выравнилась и тут свое "веское" сказал цз Спартака Литвинов. Это удивительно,как игрок основы может допускать,такие технические и позиционные ошибки.В прошлом году косячил,что в защите,что в средней линии и вот теперь тоже самое. Вот в точности Джикия №2,болтается сам по себе,без пользы для команды. Если Станкович не обратит внимание на дыру в центральной зоне,я расстроюсь. Да,а второй состав отыграл очень хорошо,они исправили цифры на табло в нашу пользу.Мангаш левую бровку полено пылил,Игнатов зашевелился,Николсон голевой Зорину пяткой скинул. Хороший футбол,все в тонусе.Смотрим дальше,сегодня Ростов с ЦСКА.