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Театр классического балета возобновит спектакль об Александре Пушкине

Театр классического балета возобновит спектакль об Александре Пушкине

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (ГАТКБ) планирует возобновить спектакль о поэте Александре Пушкине в новой постановке, рассказал управляющий творческим коллективом ГАТКБ Сергей Белорыбкин.

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