Театр классического балета возобновит спектакль об Александре Пушкине

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева (ГАТКБ) планирует возобновить спектакль о поэте Александре Пушкине в новой постановке, рассказал управляющий творческим коллективом ГАТКБ Сергей Белорыбкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии