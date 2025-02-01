Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики присоединится к Комитету по внешним связям

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о реорганизации Комитета по внешним связям путем присоединения к нему Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.
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