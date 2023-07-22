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Перед зданием посольства Ирака в Копенгагене состоялась акция с сожжением Корана

Перед зданием посольства Ирака в Копенгагене состоялась акция с сожжением Корана

В пятницу, 21 июля, члены экстремистской группировки "Датские патриоты" перед зданием посольством Ирака в Копенгагене сожгли Коран и осквернили государственный флаг ближневосточного государства.

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