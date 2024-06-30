Мнение о новых лавочках на набережной Сочи — “Это ведь ужас какой-то. Жёсткие, острые, неудобные.
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Мнение о новых лавочках на набережной Сочи — “Это ведь ужас какой-то. Жёсткие, острые, неудобные.