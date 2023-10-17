AP: Аббас отказался от встречи с Байденом после удара по больнице в Газе

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отказался от встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом после удара по больнице в секторе Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии