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Приехали! Выходим, штраф: полиция Краснодара оштрафует за покатушки на мягкой мебели по Красной

Приехали! Выходим, штраф: полиция Краснодара оштрафует за покатушки на мягкой мебели по Красной

Покатушки на кресле, привязанном к легковому автомобилю, проходили на центральной улице Краснодара – Красной.

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