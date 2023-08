Журналисты показали сражение с необычным боссом в новой Lords of the Fallen — фанаты первой игры довольны, а ценители Elden Ring не впечатленыПортал IGN в рамках своей рубрики IGN First представил эксклюзивный геймплейный ролик фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen от испано-румынской студии Hexworks и CI Games.