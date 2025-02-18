В России успешно прошел испытания «Булат» для противотанковых ракетных комплексов

«Высокоточные комплексы» (компания, входящая в систему «Ростеха») успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).
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