В Самарской области полиция проводит проверку информации о противоправных действиях подростков

Информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети Интернет.Накануне, 7 августа, в социальных сетях появилось сообщение о том, что двое подростков азербайджанцев якобы совершают противоправные действия в отношении несовершеннолетних.
Информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети Интернет.Накануне, 7 августа, в социальных сетях появилось сообщение о том, что двое подростков азербайджанцев якобы совершают противоправные действия в отношении несовершеннолетних.
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