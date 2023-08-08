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В Самарской области полиция проводит проверку информации о противоправных действиях подростков

В Самарской области полиция проводит проверку информации о противоправных действиях подростков

Информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети Интернет.Накануне, 7 августа, в социальных сетях появилось сообщение о том, что двое подростков азербайджанцев якобы совершают противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

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