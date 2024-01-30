«Джеймс Уэбб» получил изображения 19 близлежащих спиральных галактик

Коллаж из 19 изображений спиральных галактик / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team) Исследования галактик проходили в рамках проекта «Физика с высоким угловым разрешением в соседних галактиках» (PHANGS), в котором участвуют более 150 астрономов по всему миру.