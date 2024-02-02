По первой капле: в РФ создали сенсор для жидкостной биопсии

Российские ученые создали сенсор, который способен определять точные количественные характеристики того или иного компонента в крови и благодаря этому диагностировать онкологические или инфекционные заболевания на самых ранних стадиях.
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