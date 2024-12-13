Суд в Москве отправил в СИЗО экс-главу Рязанской области за взятку

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов обвиняется в получении крупной взятки.Басманный районный суд Москвы заключил под стражу в СИЗО бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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