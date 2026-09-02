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На видео попал первоклассник, отчаянно сопротивлявшийся походу в школу

На видео попал первоклассник, отчаянно сопротивлявшийся походу в школу

ИА Регнум В день знаний на видео в одном из российских регионов засняли первоклассника, который отчаянно сопротивлялся походу в школу.

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Vladimir Lioubimcevизменено

А у меня всегда 1 сентября был праздником. УРА!!!   В ШКОЛУ!!  Учился хорошо, проблем не было...  В школе было интересно.... Кроме того,  друзья там были...  С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ!!