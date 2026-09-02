На видео попал первоклассник, отчаянно сопротивлявшийся походу в школу

ИА Регнум В день знаний на видео в одном из российских регионов засняли первоклассника, который отчаянно сопротивлялся походу в школу.
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А у меня всегда 1 сентября был праздником. УРА!!! В ШКОЛУ!! Учился хорошо, проблем не было... В школе было интересно.... Кроме того, друзья там были... С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ!!