Курсы доллара и евро на 1 марта

Российская валюта подешевела к доллару и укрепилась к евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 марта 2025 года, составляет 88,2568 рубля (прежнее значение — 87,6967 рубля), официальный курс евро — 91,5655 рубля (предыдущий показатель — 92,0362 рубля).
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