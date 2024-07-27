У Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард

У Бориса Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард рублей. Агентство ТАСС ознакомилось с документами и данными банка исполнительных производств и узнало, что бывшего бизнесмена осталась задолженность по судебным решениям на 880 миллионов рублей.