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  • Silver Kont
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У Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард

У Бориса Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард рублей. Агентство ТАСС ознакомилось с документами и данными банка исполнительных производств и узнало, что бывшего бизнесмена осталась задолженность по судебным решениям на 880 миллионов рублей.

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