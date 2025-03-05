Коммунальщик нашел труп в кедах в подвале пятиэтажки на улице Костюшко На мертвеца днем 4 марта наткнулся сотрудник ЖКХ.
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Коммунальщик нашел труп в кедах в подвале пятиэтажки на улице Костюшко На мертвеца днем 4 марта наткнулся сотрудник ЖКХ.