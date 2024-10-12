Завершена реконструкция причального флота для АПЛ "Борей"

Реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955 "Борей" завершена, доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко.
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