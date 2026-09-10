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Царьград

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OpenAI решила задачу Навье-Стокса, но влияние будет минимальным

OpenAI решила задачу Навье-Стокса, но влияние будет минимальным

Компания OpenAI объявила о решении проблемы Навье-Стокса, что, по мнению Николая Золотых из ННГУ им. Н.

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