В СФУ разработали морозоустойчивый двигатель на водороде

Изображение иллюстративное Инженеры Сибирского федерального университета и специалисты одной из компаний-партнеров разработали перспективный двигатель, который способен работать при экстремально низких температурах — его уже показали Председателю Совфеда Валентине Матвиенко во время ее посещения СФУ.