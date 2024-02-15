В СФУ разработали морозоустойчивый двигатель на водороде

Изображение иллюстративное Инженеры Сибирского федерального университета и специалисты одной из компаний-партнеров разработали перспективный двигатель, который способен работать при экстремально низких температурах — его уже показали Председателю Совфеда Валентине Матвиенко во время ее посещения СФУ.
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