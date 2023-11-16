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Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина спустя пару часов после встречи с ним на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает телеканал CNN.

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