Джо Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина спустя пару часов после встречи с ним на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает телеканал CNN.
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