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Был рядом в страшную минуту и стал отцом вопреки диагнозу: крутые повороты в жизни актера Ивана Шибанова

Был рядом в страшную минуту и стал отцом вопреки диагнозу: крутые повороты в жизни актера Ивана Шибанова

Заслуженный артист России Иван Шибанов запомнился зрителям яркими драматическими ролями, но за пределами экранов и подмостков его жизнь складывалась не менее драматично.

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