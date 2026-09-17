«Жизнь на краю культуры»: каким художником был Владимир Шинкарев

Владимир Шинкарев придумал «Митьков» — и на долгие годы оказался в тени собственного детища. Пока тельняшки, ирония и добродушный нонконформизм становились частью петербургского мифа, сам художник писал пустынные пейзажи, исследовал свет и спорил с мировой культурой.