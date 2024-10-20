⏺В Крыму создадут госархив, посвященный событиям «Крымской весны» «В принципе, стратегия должна быть в любом деле и в архивном тоже, безусловно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⏺В Крыму создадут госархив, посвященный событиям «Крымской весны» «В принципе, стратегия должна быть в любом деле и в архивном тоже, безусловно.