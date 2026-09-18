Кирилл Елатонцев об игре с «Локо»: «Чувствовал себя как обычно. Поддержка партнеров? Никто даже не поднимал эту историю»

ЦСКА уступил « Локо » в матче Суперкубка (82:90). Центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев сыграл против бывшей команды и набрал 12 очков, 2 подбора и 2 перехвата, реализовав 5 из 6 бросков с игры и 2 из 3 с линии.