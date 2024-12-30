Сказки, "Елки" и ронин. Какие фильмы смотреть в кинотеатрах на новогодних каникулах?

В кино на новогодних праздниках будут показывать несколько сказок, одиннадцатые "Елки" и новый фильм о постапокалипсисе На новогодние праздники многим надоедает сидеть дома и есть салаты, люди ищут, куда бы выбраться.
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