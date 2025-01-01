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Готовится, пока вы спите: на ночь смешиваем ряженку со сметаной и утром получаем сыр «Филадельфия»

Готовится, пока вы спите: на ночь смешиваем ряженку со сметаной и утром получаем сыр «Филадельфия»

Готовится, пока вы спите: на ночь смешиваем ряженку со сметаной и утром получаем сыр «Филадельфия» Юлия ЧелкановаСыр, особенно домашнего приготовления, становится все более популярным среди гурманов и любителей кулинарии.

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