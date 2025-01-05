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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Мендес: «Считаю Махачева лучшим бойцом P4P, потому что у Джонса мало боев за последние четыре года»

«Я всегда говорю: «Сколько боев у Джона Джонса за последние четыре года? Скажите. Сколько?» Если бы вы назвали шесть или семь поединков, то хорошо.

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